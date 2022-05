Ogni cosa a suo tempo, anche se il tempo stringe. Alvaro Morata si allontana sempre più dalla Juventus. Come racconta Gazzetta, con il prestito in scadenza a giugno, la Juve non sembra intenzionata a pagare 35 milioni per il riscatto. La punta potrebbe finire al Barcellona, che l'ha cercato già a gennaio.



LA SITUAZIONE - Il ds blaugrana, Alemany, ha già visto Miguel Angel Gil Marin, vice presidente deell'Atletico Madrid. Dovevano parlare di Griezmann, hanno allargato il discorso tirando in ballo Morata. Non è da escludere un colpo di scena, anche perché sarebbe opzione gradita al giocatore, che potrebbe entrare in un affare pronto a sbloccarsi con il suo inserimento. Allegri lo considera però importante per questa Juventus. Soprattutto: è adatto a giocare con Vlahovic. Il club non è d'accordo sulla cifra, le possibilità di trattenerlo restano poche.