Rispetto al 2015 lo scenario si è ribaltato. Paulo Dybala aveva impattato il mondo Juventus nel migliore dei modi, soffiando la maglia da titolare ad Alvaro Morata. I due coltivarono un rapporto di amicizia nonostante la sana competizione per la titolarità, fino ad arrivare al 2020, quando Alvaro è tornato nella famiglia bianconera. La situazione si è capovolta, con lo spagnolo strepitoso e l’argentino relegato in panchina per un periodo di forma non proprio esaltante. L’amicizia, però, è rimasta forte, come testimoniano gli auguri di Morata rivolti alla Joya per il giorno del suo compleanno: “Tanti auguri Paulo, passa un bel giorno”.