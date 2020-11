2









Ronaldo-Morata, coppia d'oro della Juve. La squadra di Pirlo è trascinata dai gol di dei due attaccanti che si conoscono dai tempi del Real Madrid. Feeling perfetto tra gli ex merengues, con CR7 che è sempre andato a segno da quando è stato schierato in Serie A: 6 gol lui (con due doppiette), 8 Morata. Considerando che la Juve ha segnato 12 reti in campionato, Ronaldo e Morata insieme hanno messo a segno il 66% dei gol della squadra. Numeri pazzeschi per i due attaccanti, che si sono ritrovati dopo lo stop forzato per Cristiano a causa del Covid. CHE RICORDI - Ora il portoghese sta bene e al ritorno dalla nazionale si concentrerà per la ripresa del campionato con la squadra di Pirlo impegnata sabato sera allo Stadium contro il Cagliari. Proprio quel Cagliari che quasi due anni fa - precisamente il 6 gennaio 2020 - è crollato sotto i colpi di Ronaldo. Anche quella volta si giocava allo Stadium, e il portoghese aveva segnato la prima e unica tripletta italiana prima del 4-0 definitivo di Gonzalo Higuain. Dal Cagliari al Cagliari, da Higuain a Morata: Ronaldo ha trovato la sua spalla ideale.