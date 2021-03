"Una coppia per la doppia rimonta. Andrea Pirlo può di nuovo sorridere: in attesa di riavere la rosa al completo dopo i tanti infortuni, un primo passo è già stato compiuto. Morata è tornato alla destra di Ronaldo e la Juve si è rimessa in marcia. Sarà un caso, anzi no: Alvaro e il Fenomeno, insieme, fanno la differenza. Quanto è mancato lo spagnolo nell’ultimo mese". Così inizia il Corriere dello Sport, che racconta il duo che può cambiare la Juve. E prosegue: "Quanto è mancata la possibilità di sfruttare il suo lavoro per la squadra e per CR7, in termini di disponibilità ad accompagnare la manovra, ad aprire spazi per il portoghese. Quanto sono mancati le sue accelerazioni e i suoi gol. Sono bastati sessanta secondi per rendersene ulteriormente conto: appena entrato contro lo Spezia, alla prima palla disponibile, Morata ha fatto centro, stappando una partita decisamente complicata, poi chiusa da Chiesa e Ronaldo".



Ora può iniziare davvero un nuovo capitolo della stagione: la Juve è di fronte ad un doppio bivio decisivo, Lazio e Porto diranno a che punto è il percorso di Pirlo e se sarà in corsa fino al termine della stagione.