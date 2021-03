Il problema diera tutto lì: "Come alleniamo il nostro fisico dobbiamo allenare la testa". Lui lo sta facendo, per crescere e uscire da un periodo negativo durante il quale è stato messo anche ko da un'infezione virale. Dopo una partenza col botto nella sua esperienza 2.0 a Torino, il 2021 era iniziato nel peggiore dei modi: 3 gol in 13 partite, arrivati tutti tra Supercoppa e Coppa Italia. Poi, il nulla. Nell'ultimo mese è tornato in forma totalizzando tre gol e un assist, lavorando sull'aspetto psicologico e ritrovando il sorriso.- La Juve sa di avere tra le mani un potenziale bomber da 20 gol e non vuole farselo sfuggire. Alvaro è arrivato in estate in prestito dall'Atletico Madrid per 10 milioni di euro, con il diritto di riscatto al termine della stagione fissato a 45 milioni. Difficile però di questi tempi investire una cifra del genere perché l'obiettivo di ogni società, in tempo di Covid, è quello di centellinare al massimo le spese e studiare i piani economici nei minimi dettagli. Per questo, è più probabile che Paratici adotti un'altra strada per la quale c'è già l'accordo con i Colchoneros:. Confermare comunque Morata ma rimandare di un anno la decisione finale.- Morata intanto dal ritiro della Spagna, con la quale oggi scenderà in campo contro la Grecia ( QUI tutti gli altri impegni degli juventini in nazionale), fa sapere che sta lavorando su se stesso anche grazie all'aiuto di uno psicologo: ". Io non sono mai stato depresso ma ci sono andato vicino, se la testa non funziona diventiamo i peggiori nemici di noi stessi". Lo spagnolo continua a raccontarsi a cuore aperto: "Io vado regolarmente da uno psicologo, che mi dà un punto di vista imparziale delle cose e per me è importante parlare con una persona che mi capisca. La mia grande paura è volare senza la mia famiglia, sto veramente male".