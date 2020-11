L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un curioso retroscena risalente al 2015, tra Alvaro Morata e Massimiliano Allegri: “Un giorno, durante un allenamento dell’ultimo anno della sua prima vita in bianconero, Alvaro Morata si sentì urlare da Massimiliano Allegri: “Occhio che se non ti svegli ti portano via pure la merenda”. Il ladro in realtà era uno solo, che nascondeva l’istinto killer dietro alla faccia pulita da bravo ragazzo: Paulo Dybala arrivò a Torino nell’estate 2015, dopo la sconfitta della Juventus in finale di Champions col Barcellona (unico gol dei bianconeri segnato da Morata) e in pochi mesi soffiò il posto all’attaccante spagnolo, che a sua volta nella stagione precedente aveva scavalcato nelle gerarchie il connazionale Fernando Llorente”.