Alvaro Morata è pronto a riprendere per mano la Juventus. Non che l’avesse mai abbandonata, sia chiaro, ma l’infortunio muscolare accusato agli inizi del 2021 ha portato lo spagnolo a rincorrere per una maglia da titolare, in piena alternanza con Kulusevski. Adesso ha recuperato, Alvaro si sente in forma e vuole proseguire al meglio questa fantastica stagione, impreziosita da 13 gol e 10 assist in 26 presenze. Una seconda vita in bianconero che nessuno poteva prevedere, che sabato passerà dal big match di Napoli, che trafisse in Supercoppa. Morata vuole riprendersi per mano la Juve, alla stessa maniera con cui trascorre la vita di ogni giorno, al fianco della sua bellissima Alice Campello. È lei uno dei segreti dello spagnolo, assieme ai suoi figli Alessandro, Leonardo e Edoardo, pronti a supportarlo nella quotidianità.



