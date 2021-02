1









Non solo Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur, anche Alvaro Morata si è presentato questa mattina al J Medical, all’indomani della sconfitta di Champions League contro il Porto. Non stava bene da qualche giorno ed è stato male anche a partita finita non si è ripreso al meglio dall'influenza. A fine partita ha avuto uno svenimento". Così ha spiegato Pirlo al termine del match. Per questo il centravanti spagnolo ha svolto i conseguenti accertamenti per il lieve malore che, come riporta Sky Sport, hanno dato esito negativo.