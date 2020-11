Una foto di Morata scatena il web. Dopo il gol, Alvaro è andato vicino a una telecamera e ha 'urlato', felice della rete e della prestazione, ma anche per sfogare la frustrazione dell'ennesimo gol annullato. Stavolta, praticamente regolare. L'account social dell'Uefa ha dunque pubblicato la foto e chiesto ai tifosi di dare una didascalia, una spiegazione, una parola per raccontare quel momento. Gli utenti hanno risposto quasi all'unanimità: 'Fuorigioco'. Qualcuno è andato pure oltre: "Perché non esiste il Var in Nations League??'. Ecco, il motivo non s'è mica capito. E ieri se lo sarà chiesto pure Alvaro. Guarda nella gallery i commenti dei tifosi.