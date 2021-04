2







Per un attaccante il gol è ossigeno, senza il quale è complicato tirare avanti. Capitano periodi di apnea, puntualmente interrotti da una marcatura, in qualsivoglia forma. Per un motivo o per l’altro, il reparto offensivo della Juventus viaggia sotto il livello dell’acqua, in attesa di uno spiraglio da cui risalire. Lo dimostrano i tre gol contro il Parma, segnati da due difensori come Alex Sandro e De Ligt. Ronaldo sta affrontando uno dei periodi più difficili della stagione, Dybala è in crescita mentre il Morata del 2021 è la versione sbiadita di quello ammirato nella prima parte di campionato.



DUALISMO - Mentre la titolarità del primo è legge, per gli altri due si è nuovamente innestato un dualismo comune a quello di inizio stagione, prima che la Joya restasse lontano dai campi per infortuni di diversa natura. La sensazione è che sia Dybala la parte favorita di questa ‘sfida’. Da quando è tornato è stato impiegato con una frequenza sempre maggior, rodaggio con Napoli e Genoa da subentrato, titolare contro Atalanta e Parma. Se contro i bergamaschi Pirlo non aveva alternative per l’assenza di Ronaldo (tandem Dybala-Morata), contro i ducali ha preso una scelta, schierando l’argentino. Per questo le sue parole in conferenza stampa suonano molto come bugia velata: “Sta bene, non ha giocato per turnover. Ho 3 attaccanti di livello e in base all’avversario decido chi deve giocare”. Fiducia a tutti, come insegnano le rotazioni di formazione a cui ci ha abituato e per domani contro la Fiorentina tutto è possibile. Ma si è trattato di turnover o di predisposizione di gerarchie? FUTURO - Così, anche le dichiarazioni in merito al suo futuro fanno pensare: “Ci ha dato tanto quest’anno e ci puntiamo anche in futuro, contiamo su di lui al 100%”. Un attestato di stima per Morata da parte del suo allenatore, che però stride con i recenti rumors, secondo cui la Juve avrebbe dei dubbi in merito alla permanenza in bianconero dello spagnolo, tra riscatto e prolungamento del prestito. Come spesso accade nella vita e nel mondo del calcio, il destino è nelle proprie mani, in questo caso di Alvaro, che deve riscattare il prima possibile un 2021 poco prolifico (4 reti in Serie A) per guadagnarsi anche gli anni che verranno.