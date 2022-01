Se n'è andato il piccolo Miguel Angel. Aveva appena 10 anni e Alvaro Morata gli aveva dedicato il gol decisivo segnato con la Spagna il 14 novembre scorso, contro la Svezia. Lo juventino l'ha anche ricordato su Instagram: "Una delle notizie che non avrei mai voluto ricevere, ma una grande lezione che mi rimane per tutta la vita. La forza di una gran famiglia e aver potuto condividere con te un po' di tempo. La tua stella rimarrà e viaggerà sempre con me ovunque vada. Riposa in pace Miguel Angel".