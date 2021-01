Non solo la Spal, questa sera c'è un altro test lì davanti: Morata-Kulusevski, la coppia della Coppa Italia, che dovranno garantire ad Andrea Pirlo il passaggio del turno.



Una sfida nella sfida, scrive il Corriere dello Sport: "Per il tandem offensivo, però, la gara di stasera avrà un significato in più. Senza Dybala, ancora alle prese con i problemi al ginocchio sinistro, e con Ronaldo che andrà in panchina, toccherà a Morata e Kulusevski guidare l’attacco. Per lo spagnolo e lo svedese c’è una sfida nella sfida che guarda al campionato: chi si guadagna il posto accanto a Cristiano? Logica vuole che sia Alvaro il partner naturale di CR7 ma nelle ultime due uscite, contro Napoli e Bologna, Pirlo ha scelto Dejan accanto al fenomeno. «Da seconda punta, si sente più libero di muoversi e si sente più a suo agio» ha spiegato il tecnico". Il super inizio di Morata che cerca nuovi gol, le conferme di cui va a caccia Kulusevski, di fronte la Spal.