Come racconta il Corriere dello Sport, c'è molto di più sull'agenda bianconera, perché tra le richieste di Max Allegri c'è almeno un altro colpo, un giocatore di sicuro affidamento che possa fungere sia da vice-Vlahovic che da spalla del centravanti serbo a seconda delle circostanze: insomma, di un giocatore che vada a prendere il posto lasciato vacante, almeno per ora, da Alvaro Morata. Non finisce qui, perché in programma c'è anche la ricerca di una soluzione al problema rappresentato da Moise Kean, il che allunga la lista delle operazioni da fare tra entrate e uscite.