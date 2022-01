11









Per un Vlahovic che arriva, un Morata che va via. Scenari, naturalmente, non ancora definiti. Ma la trattativa tra Fiorentina e Juventus ha cambiato le carte in tavola e ora il futuro di Alvaro sembra lontano da Torino. L'attaccante spagnolo aspetta il Barcellona e la Juventus - se alla fine Vlahovic arriverà davvero - è pronta a liberarlo subito, anche perché non ha intenzione di spendere i 35 milioni di euro necessari per riscattarlo dall'Atletico Madrid.



Dall'altro lato c'è un Barcellona che non si è mai arreso sul fronte Morata e che ha già un accordo con l'Atletico Madrid - per un prestito oneroso fino al 2023 - e il sì del giocatore. Il quale, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in Spagna e aspetta novità, in continuo contatto con Xavi che lo considera una prima scelta. Servono però altri incastri affinché l'affare vada in porto: detto della questione Vlahovic, anche il Barça deve prima alleggerire il monte ingaggi. In questo senso, il club catalano sta cercando di piazzare Dembélé, che non rinnoverà. Intanto Morata aspetta e si sente già "fuori" dalla Juve.