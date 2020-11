1









Tocca ad Alvaro. Ed è una responsabilità che si prende ben volentieri. Morata ha iniziato alla grande, e in Ungheria arriva con una sicurezza tale da confortare Andrea Pirlo e chi gli sta intorno: come racconta il Corriere dello Sport, lo spagnolo "sta perfino stupendo, partita dopo partita". Del resto, si sapeva quanto potesse essere devastante, ma non con questa continuità. Non con questo fuoco sacro che lo spinge ad andare fortissimo in tutte le azioni.



TITOLARE - Per il Corriere, "Morata è diventato subito un fattore nella nuova Juve che Andrea Pirlo sta plasmando: il tempo per riprendere confidenza con la realtà italiana, dopo il debutto in chiaroscuro contro la Roma, e poi è esploso". I gol annullati ormai si fa fatica a contarli, a parte però vanno inseriti i movimenti: è sempre dentro l'azione, sa muoversi da seconda punta e pure da centravanti. Sa fare da spalla e da terminale offensivo. Ecco perché Pirlo non ha remore a lanciarlo con Cristiano Ronaldo dal primo minuto. A discapito di Paulo Dybala. E PAULO? - A proposito di Dybala: in questa nuova stagione sembra Penelope in attesa di Ulisse. Dopo quanto fatto nella scorsa stagione, la tela si è rovinata e c'è da ricucire il rapporto con l'ambiente. Per il quotidiano, oggi "Paulo è costretto ad inseguire il posto da titolare". Avrà ancora la forza di sorprendere e sorprendersi?