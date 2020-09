Giornata di presentazione per Alvaro Morata, nuovo numero 9 della Juventus strappato all’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto. Per l'occasione spazio anche a qualche parola sull'effetto nel ricongiungersi con Andrea Pirlo: "Bellissimo effetto, lo ho indovinato prima che diventasse allenatore della Juve perché è fatto per questo, uno che ama così la palla, uno che è elegante, è quello che ha bisogno la Juve e sono felice di essere qua con lui, è stato un mio compagno ma dopo due allenamenti sono già impressionato da come gestisce il gruppo, da come è lui come allenatore. E' perfetto per qua. Sa come trattare il gruppo e come giocare bene con la palla, per queste cose il successo è probabile, molto alto".