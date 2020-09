Niente Luis Suarez, niente Edin Dzeko, alla fine sarà Alvaro Morata il nuovo numero nove della Juventus. Arrivato a Torino ieri, sta sostenendo le visite al J Medical e poi firmerà con il nuovo contratto con la Juve. Voglioso di ritrovare la maglia bianconera, sarà immediatmente a disposizione di Andrea Pirlo, in tempo per la trasferta contro la Roma. Ricomincerà proprio da dove aveva finito, quattro anni fa: sempre all’Olimpico, ma 1590 giorni dopo la finale di Coppa Italia 2016, in cui segnò il gol decisivo. Lasciò per volontà del Real, con la Juve che puntò su Gonzalo Higuain per sostituirlo. Ora torna proprio per prendere il posto del Pipita, trasferitosi all’Inter Miami.