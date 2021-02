6









E' un altro Alvaro Morata. E in questa stagione l'abbiamo raccontato più volte, ma mai come nella sfida con la Roma si è visto un giocatore diverso, che rappresenta alle volte così fedelmente l'uomo espansivo e ben voluto da tutti. Il motivo? Morata è un perno del gruppo. Accoglie i nuovi ed è rispettato dai senatori. E' innamorato folle di questa squadra e per lei sa snaturarsi e cambiare. In meglio, ovviamente. QUANTI ASSIST - Si spiegano anche così i numeri alla voce assist. Oltre i 13 gol trasformati, infatti, Morata ne ha fatti segnare altri 10. Di questi, ben 6 a Ronaldo. Poi due a Kulusevski, uno a Chiesa e un altro al giovane Rafia. Nessun attaccante ha fatto come lui in campionato, dove si è 'fermato' a quota sette. Uno in meno del primatista Mkhitaryan. Non uno qualsiasi. Cosa manca, adesso? Una nuova continuità in zona gol: nella prima parte della stagione, Alvaro ha avuto una striscia da 9 reti in 11 partite; adesso non segna in A dal 19 dicembre, fu una rete al Parma in una passeggiata generale.