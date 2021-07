La Juve si sta ritrovando, pezzo dopo pezzo, in quel di Torino per riprendere a correre e faticare. Il gruppo si infoltisce giorno dopo giorno, anche se mancano ancora diversi elementi all'appello: Bentancur e Morata torneranno ufficialmente domani, venerdì 30 luglio, mentre Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bernardeschi, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado torneranno a disposizione dal 2 agosto.Anche Giorgio Chiellini punta a tornare prima di lunedì, ma prima c'è una tappa obbligata per un evento in suo onore. Oggi, infatti,Prima ci sarà l'incontro nella sala delle cerimonie del municipio alle 11.30, poi lui e il sindaco dalle 12 si sposteranno in piazza del Luogo Pio per un saluto alla città, infine il capitano azzurro verrà accompagnato anche dall'assessore alla cultura Simone Lenzi al Museo della Città per visitare la mostra dedicata al pittore Postmacchiaiolo Mario Puccini. Poi potrà tornare a Torino, dove avrà come primo appuntamento la firma del nuovo contratto. Lunedì sono in programma le visite al J Medical e martedì il rientro in gruppo, un gruppo che intanto lavora per preparare l'amichevole contro il Monza di sabato 31 luglio.