Andrea Pirlo deve sciogliere gli ultimi dubbi per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ma come spalla di Cristiano Ronaldo ha scelto lo svedese. Scatto decisivo dell'ex Parma, proprio come in campo: superato lo spagnolo che andrà in panchina pronto a subentrare in caso di necessità. Possibile staffetta tra i due a partita in corso.- Il motivo che ha spinto Pirlo a scegliere Kulusevski dal primo minuto sono le condizioni diMorata e Arthur fuori dai titolari quindi, perché sabato alle 18 i bianconeri sono attesi da un altro big match, in campionato, contro un Napoli che continua a perdere pezzi ( QUI le ultime da Castelvolturno).