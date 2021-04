Come racconta Gazzetta, domani l'attacco titolare della Juventus sarà quello composto da Alvaro Morata e Paulo Dybala. Era già capitato in questa stagione: con Verona, Barcellona, Spezia e Benevento. C'erano loro nel finale con la Lazio e pure con la Dinamo Kiev (oltre al quarto d'ora con il Genoa). L'affiatamento c'è e Alvaro e Paulo l'hanno dimostrato già quando erano stati compagni in bianconero, ormai cinque anni fa.