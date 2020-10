"Tutti assieme non giocheranno mai. Dybala secondo me gioca e Morata contro la Dinamo Kiev ha calpestato le stesse zolle che calpesta Cristiano Ronaldo. Secondo me alla fine sarà composto per la maggior parte dei casi da Cristiano Ronaldo e Dybala con l'assistenza di Kulusevski e Chiesa e con Morata che giocherà degli spezzoni di partita". Così Paolo Condò ha parlato della rotazione degli attaccanti bianconeri nel suo intervento dagli studi di Sky Sport. Poche, secondo il suo parere, le possibilità di vederli tutti insieme, con Morata come perfetto vice di Ronaldo e di Dybala.