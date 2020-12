La partita vinta dalla Juventus a Marassi per 3-1 contro il Genoa ha portato alla ribalta un ritrovato clima di serenità e affiatamento tra compagni di squadra, come abbiamo anche sottolineato in questo nostro commento su Paulo Dybala. Un clima ben fotografato anche dalle "coppie" che si sono formate nello spogliatoio bianconero dopo il match di oggi: Alvaro Morata ha postato uno scatto insieme a Dybala, inneggiando all'importanza di questa vittoria; mentre Juan Cuadrado e Weston McKennie hanno giocato sulla loro somiglianza: "Ben fatto, gemello!"