Alvaro Morata è intervenuto questa sera al media spagnolo El Partidazo de Cope. Qui ha parlato a cuore aperto delle critiche ricevute in questi giorni di Europeo: "Sto bene, probabilmente qualche anno fa sarebbe stato peggio. Se avessimo vinto 3 a 0 contro Polonia e Svezia lo stadio avrebbe fatto la ola. Il pubblico mi fischia perché è quello che prova nei miei confronti, ma io do tutto. Do la vita per la Spagna. ​Tutto quello che dico o non dico viene interpretato... vorrei che le persone si mettessero di più nei miei panni. ​Sono stato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. ​Ho ricevuto minacce, insulti alla mia famiglia. ​Mi dà fastidio che mia moglie debba vivere ciò e che ai miei figli venga detto di tutto. Diversi veterani mi hanno consigliato di non ascoltare le critiche.