Le parole di Alvaro Morata nel post partita contro il Portogallo, riportate da Tuttosport:



"Futuro? Non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato e continuare a lavorare per la Nazionale, poi si vedrà. Mia moglie e i miei figli mi seguono ovunque io debba andare. Ho molte opzioni. Non dipende da me. Posso solo lavorare molto duramente e vedere cosa succede. La cosa buona è che ci sono diverse squadre interessate. Mi piacerebbe andare dove mi amano e mi apprezzano di più. Negli ultimi due posti in cui sono stato sono stato molto felice".