Dalla Roma alla Roma. Ancora titolare e dopo un girone d'andata davvero superiore a ogni aspettativa. Alvaro Morata si è dimostrato il centravanti perfetto per questa Juventus. E Pirlo lo conosceva bene, quindi è il meno sorpreso di tutti. Alvaro, dopo due stagioni dal 2014 al 2016 in bianconero, sotto la guida di Massimiliano Allegri, era tornato al Real Madrid come quarta punta, spesso decisivo ma comunque dalla panchina. Ha vinto una Champions con Ronaldo e si è spostato al Chelsea, dove ha ritrovato Antonio Conte e Maurizio Sarri: il primo anno? Molto buono. Il secondo, con l'ex allenatore di Napoli e Juve, decisamente diverso. Poi l'Atletico, quindi i bianconeri. Con i quali ha debuttato di nuovo nel 2020 con la Roma. Ancora la Roma. Sempre la Roma. Stasera, può chiudere un cerchio.