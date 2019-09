Alvaro Morata non ci sarà. L'ex bianconero ha dato forfait contro la Juventus e non prenderà parte alla prima stagionale dell'Atletico Madrid in Champions League. Niente rimpatriata, quindi, perché la botta al ginocchio rimediata a fine agosto continua a dare dolore. Ieri non si è allenato e oggi sarà l'unica assenza del gruppo di Simeone.