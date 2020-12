Natale in famiglia per, che ha dedicato un post Instagram alla sorella Marta: "Una sorella non si sceglie, però, anche se dovessi sceglierla non cambierebbe nulla - ha scritto lo spagnolo sul suo profilo - Tutti i tuoi consigli, tutto il tuo aiuto nei momenti difficili e un amore incondizionato. Ti amo. Buon compleanno".