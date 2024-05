Dove giocherebbe Morata

Alternativa a Zirkzee

Alvaroè tornato fortemente all'interno dei radar bianconeri. Giocatore molto legato all'ambiente, ha vestito la maglia della Vecchia Signora già due volte. Da parte sua i messaggi d'amore e le belle parole per la Torino bianconera non sono mai mancate e ora il suo nome si è riproposto. anche se il tutto dipende dalla cessione di Moise Kean . In ogni caso le qualità di Morata sono note a tutti. La tecnica è ottima e il suo lavoro di raccordo tra i reparti da punta completa potrebbe tornare comodo. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta lo spagnolo si posizionerebbe dietro a Dusan Vlahovic. Non sarebbe da escludere un suo utilizzo sull'esterno, come fece Allegri nel primo anno del suo secondo ciclo. Questa però appare più come una soluzione d'emergenza, visto che Motta predilige altri elementi per le fasce., con l'attaccante che è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri. La richiesta per il giocatore è di 40 milioni. Cifra importante, e questo è uno dei motivi per cuipotrebbe rappresentare un'alternativa "economica". La clausola rescissoria di dodici milioni faciliterebbe le cose, con il giocatore che non avrebbe nemmeno grossi problemi ad integrarsi alla Continassa.ha giocato come riferimento centrale di, ma non era un finalizzatore, quanto più un ricamatore, il che comunque non gli ha impedito di segnare 11 reti in questa Serie A. In questa otticaha le caratteristiche tecniche più vicine all'olandese.