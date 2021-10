Gol e assist alla prima in Champions League contro il Malmö, infortunato col Chelsea, a secco con lo Zenit.Due gol consecutivi con Napoli e Milan un mese e mezzo fa, poi il nulla (complice anche l'infortunio) in campionato.Questi i numeri di Alvaro Morata dopo 3 giornate di Champions e 10 di Serie A.Si sa, lo spagnolo non è un centravanti puro d'area di rigore, è un 9 tecnico e veloce che "si sbatte" per la squadra e può essere letale in contropiede. Ma oltre al fatto diche hanno contribuito a non farlo consolidare in Real, Chelsea e Atletico Madrid nel corso della sua carriera, sempre preferito ad altri attaccanti più consistenti, Moratache può fare la differenza tra 0 e 1 punto, tra 1 e 3 punti.tirando avanti la baracca senza Ronaldo a inizio stagione e andando in doppia cifra in campionato.Lazio a parte e Champions compresa (Dinamo Kiev e Ferencvaros). Insomma, per una big che mira a tornare dominante, per quanto il suo apporto di grinta e gioco di squadra sia più che apprezzabile, continua sistematicamente a tornare il tema del centravanti di razza in orbita Juve.che secondo le ultime sensazioni di mercato potrebbe cambiare i piani di mercato bianconeri. Inducendo ad(Witsel a parametro zero anziché il gran talento Tchouameni) e optare per unla cifra risparmiata sarebbe messa sul piatto della grande asta per Vlahovic.Siamo ancora a fine ottobre, nemmeno un quarto della stagione, ee convincerli a puntare su di lui in barba a qulsiasi altro "puro 9".