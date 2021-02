Alvaro Morata è ancora alle prese con l'infezione virale che l'ha costretto a saltare le ultime partite e lo tiene fermo da quindici giorni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nella giornata di oggi lo spagnolo dovrebbe tornare a lavorare alla Continassa per provare ad essere disponibile in vista della gara di sabato sera contro il Verona. Se dovesse farcela a recuperare, sarà comunque complicato vederlo dal primo minuto: più facile che l'attaccante vada in panchina per poi entrare a gara in corso.