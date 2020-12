1









Verso la doppia cifra. Che vale doppio in tutti i sensi. Alvaro Morata torna al centro dell'attacco e anche il cuore di Pirlo s'è fatto un po' più leggero. Una gara e mezzo senza lo spagnolo, che con il Genoa è partito in panchina, dando la possibilità a Dybala di sbloccarsi, ma non alla Juve di svincolarsi dal suo lavoro. Sempre più necessario, sempre più decisivo. Se poi aggiunge pure tanti gol, allora parliamo di un giocatore semplicemente straordinario.



PRIMA VOLTA - Questa è la sua migliore stagione di sempre. Solo una volta, come racconta La Gazzetta dello Sport, si era avvicinato a certe cifre. 8 gol ma con più gare giocate. E' la prima volta che Morata parte con così tanti gol in Champions, è a 6 reti ed è il suo record di sempre. In campionato? Tre gol, finora, e pure tutti in trasferta. Con l'Atalanta regalò la prima gioia ai tifosi bianconeri. 27 settembre 2014: al 38' della ripresa, il gran colpo di testa che sancì una lunghissima storia d'amore.