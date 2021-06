Tutti per Alvaro Morata. Dopo lo sfogo del centravanti della Juventus e della nazionale spagnola, la Spagna si è compattata attorno al suo numero sette, che guiderà ancora l'attacco negli ottavi di finale di Euro2020 contro la Croazia. Racconta Tuttosport: "La sensazione è che quanto successo a Morata non ha fatto altro che unire ancora di più il gruppo a disposizione di Luis Enrique, così com'era successo alla vigilia della manita rifilata alla Slovacchia, quando la Roja era stata duramente criticata anche e soprattutto dall'opinione pubblica spagnola: «Come mi sento? Fiducioso», non si è fatto problemi ad ammettere il ct spagnolo che contro la Croazia non dovrebbe ricorrere più di tanto al turnover".