Per carità: Alvaro Morata, ottimo attaccante, a prezzo di saldo sarebbe pure un buon affare. Fondamentale, in questo momento in cui le casse piangono e i guizzi degli uomini di mercato e dello scouting sono ridotti all'osso. Poi c'è il tema Allegri: li vuole pronti, perché il peso di un altro anno di fallimenti sarebbe intollerabile, per le casse della squadra e per la sua reputazione. Ecco che allora un'idea piuttosto chiara si sta facendo spazio nella mente degli uomini delle compravendite juventine:La risposta non può non essere positiva, ai limiti di una domanda retorica. Tralasciando chi lo tollera poco, Morata è qualitativamente indiscutibile (lo stesso Allegri amava ripeterlo nell'anno in cui ha deciso di tenerlo a Torino, salvo poi spostarlo sull'out mancino all'arrivo di Vlahovic) ma allo stesso tempo non è quel giocatore esplosivo che servirebbe. Oltre all'equivoco tattico, sovviene in maniera netta e preponderante una domanda:Può essere che il mercato della Juventus - anche se qui ci riduciamo a commentare le voci - sia sempre un eterno ritorno?Non basta l'esempio. Si può parlare di. Di. Dello stesso. E' come se la Juve volesse tornare ai fasti del passato provando a rivivere i. Ci sono mille romanzi che raccontano tutto questo: nessuno ha un lieto fine, non senza rivoluzione.