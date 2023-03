Come racconta Tuttosport,sta faticando a trovare una certa continuità di prestazioni e utilizzo, anche per l’arrivo di Depay. E con il Cholo Simeone il rapporto viaggia sulle montagne russe e la titolarità dell’ex juventino è ormai stata messa in discussione: motivo in più per aumentare la nostalgia e accrescere la voglia di tornare “a casa”. E Morata non è mai del tutto uscito dai radar bianconeri: non sarebbe comunque un’operazione semplice, anche se l’attaccante spagnolo ha il contratto in scadenza con i Colchoneros nel 2024, dunque il costo del cartellino non sarebbe così elevato. Il costo? Circa 15 milioni di euro.