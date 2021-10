Alvaroparla di Call of Duty.“Non posso credere che Call of Duty: Mobile sia già al suo secondo anniversario, il tempo passa davvero in fretta. Adoro giocare a Call of Duty e averlo sul mio cellulare mi permette di portarlo ovunque e giocare quando voglio. I momenti in cui Call of Duty Mobile diventa insostituibile sono sicuramente i lunghi viaggi con la squadra e quando aspetto mia moglie che va a fare shopping! A parte gli scherzi, è davvero bello far parte di una community globale di gioco così grande e appassionata che è nata intorno a COD Mobile negli ultimi due anni”.