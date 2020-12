3









Alvaro Morata ancora in gol. Una rete da record per lo spagnolo, che arriva a quota 6 gol in stagione in Champions e supera la sua migliore stagione, e a Sky dichiara: ​"Un'altra vittoria, è importante tornare a vincere subito con tutto il lavoro che facciamo. Alla fine ci manca penso pochi dettagli che ci portano ai pareggi o ai gol subiti. Basta che mettiamo più attenzione e le cose arrivano.



ADATTAMENTO GIOVANI - Manca personalità? E' normale. Nessuno nasce già pronto per affrontare tutte le sfide che gli si presentano. E' normale, siamo tanti giocatori nuovi, bisogna adattarsi, ma non c'è tempo per farlo qui. Sei nella squadra più forte che c'è e bisogna farlo subito, altrimenti perdiamo punti che sono importantissimi, come stiamo facendo in campionato. Ma si impara, come tutto nella vita, a poco a poco ci stiamo lavorando e migliorando.



FEELING RONALDO - Mi trovo bene con lui e con tutti i compagni. Purtroppo non ci sarò in campionato, chiedo scusa all'arbitro per quello che ha frainteso, non era mai la mia intenzione, può essere che non ho capito bene il significato della parola 'imbarazzante', intendevo il rigore. Ma avrò modo di chiedere scusa anche alla persona e chiarire con lui".