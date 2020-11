Alvaro Morata è l'uomo copertina di questa nuova Juve di Andrea Pirlo: quattro gol in sei partite, senza considerare tutti quelli annullati. Un ritorno col botto del quale si è accorto anche il ct della Spagna Luis Enrique. L'ex allenatore della Roma infatti sta pensando di convocarlo in nazionale dove manca da un anno. In programma per le Furie Rosse c'è l'amichevole di mercoledì prossimo contro l'Olanda, prima delle gare di Nations League con Svizzera e Germania in programma il 14 e 17 novembre.