"Bravo, bravo!". A bordocampo,continua a incitare: gli screzi tra i due sembrano passati, una colata di passato che ha calmato le acque e reso ancora necessario, per il Cholo, lo strappo palla al piede dell'ormai ex centravanti della Juventus. Ex, sì. E così resterà, perché da Madrid non hanno alcuna intenzione di cedere Morata per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.Per Morata è stata naturalmente una giornata particolare. Un conto sarebbe stato rivedere tanti vecchi amici a Tel Aviv, in territorio neutro; un altro è riassaporare i colori e le sensazioni della Continassa, rivedere tante persone con le quali sono di fatto volati due anni, tra alti e bassi, tra vittorie e (più) sconfitte. Ha rivisto soprattutto Allegri, l'attaccante. E il tecnico ci ha scherzato su: "Meglio che non parlo, è un giocatore dell'Atletico". E tale si sta dimostrando, dopo l'ultima tripletta con cui ha scherzatoe superato in astuzia perfino, acquisto da 50 milioni di euro. Oh, nel finale c'è stato sì spazio per i sentimenti.. Chissà, avranno parlato del mito del gol e di come, altrove, oggi sembra più facile trovarlo...