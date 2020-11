Il pantaloncino di Sergio Ramos. Un bel regalo targato Alvaro Morata e arrivato direttamente a Filippo Delli Carri: il difensore della Juve Under 23 ha ringraziato pubblicamente, attraverso il suo profilo Instagram, l'attaccante bianconero per un dono davvero apprezzato e soprattutto prezioso. Morata l'ha chiesto al capitano della Spagna nell'ultimo periodo trascorso in nazionale. "Grazie di cuore, Alvaro", il messaggio di Delli Carri nella story pubblicata per l'occasione.