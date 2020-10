La Juventus Under 23 non ha molto da festeggiare in questi giorni, dato il mini-focolaio di coronavirus che si sta creando all'interno del gruppo squadra. Ma c'è un giocatore della 'seconda squadra' della Juventus che oggi il motivo di festeggiare ce l'ha eccome: è Giacomo Vrioni, l'attaccante albanese nato nelle Marche, che oggi compie 22 anni. Spesso aggregato alla prima squadra, Vrioni è nel giro della nazionale dell'Albania, con cui ieri ha pareggiato 0-0 in Lituania. A fargli gli auguri con una storia su Instagram anche il più esperto compagno di reparto Alvaro Morata, che mostra di avere intrattenuto subito bei rapporti nella sua "nuova ex squadra".