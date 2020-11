Alvaro Morata dà spettacolo anche in allenamento. L'attaccante della Juve ha segnato un gran gol in allenamento con la Spagna: un tacco destro al volo con la palla che si è infilata all'angolino. Gesto tecnico da applausi, tanto da meritare un post su Instagram da parte del profilo social della nazionale: "Dire che Alvaro Morata è un attaccante di qualità è un eufemismo. Che bella tripletta che ha fatto ieri in allenamento! Non potete perdervi il primo gol, con un tacco volante. Una vera follia!".



