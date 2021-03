"Appena ti ho visto sono diventato pazzo di te, appena ti ho conosciuto ti ho detto che saresti diventata mia moglie, la madre dei miei figli, ma sopratutto una donna meravigliosa con cui condividere gioie e dolori. Sono orgoglioso di te e mi sento l’uomo più fortunato ad averti. Tanti auguri amore della mia vita". Così Alvaro Morata ha fatto gli auguri ad Alice Campello, moglie e madre dei suoi figli, che oggi compie 26 anni.



Immediata la risposta della stupenda Alice, che ha replicato: "Ti amooooo GRAZIE per tutto quello che fai per me e per essere così presente".



Ecco Alice, in tutta la sua bellezza, nella nostra gallery!