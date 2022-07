Quella traè una storia tutt'altro che finita. Lo riferisce La Stampa, secondo cui i bianconeri hanno riaperto la trattativa con l'Atletico Madrid per portare a Torino per la terza volta lo spagnolo. Quello consumato poche ore fa, dunque, non sarebbe un addio "definitivo": lo pensa la Juve, lo auspica Alvaro, che non ha mai nascosto il suo amore per Torino e per il club.Un amore che a Madrid non sembra invece ricambiato: La Stampa scrive che difficilmente Simeone punterà su Morata, sia per un discorso tattico sia per un feeling mai nato tra lui e il Cholo. Il rinnovo di Alvaro con i Colchoneros fino al 2024 va dunque letto nell'ottica più economica che sportiva e si trasforma in un assist per la Juventus, che riaccoglierebbe lo spagnolo a braccia aperte. Morata che, dal canto suo, aspetta i bianconeri.Morata è infatti ben voluto da Allegri, che lo apprezza naturalmente anche per le sue doti tattiche. E anche il mondo Juve è affezionato ad Alvaro e alla sua famiglia, che si sta ulteriormente allargando. Il Morata 3.0 sarebbe in effetti - per la caratura del giocatore - quasi un inedito: anche Caceres, nel recente passato, è tornato altre due volte a Torino, ma il livello non è lo stesso. 2014-2016, 2020-2022, 2022-?: non è da escludere che la storia di Morata alla Juventus, dopo 59 gol in 185 partite, abbia un altro capitolo.