Decisivo nello sbloccare la partita poi vinta 3-0 dalla Juventus contro lo Spezia, Alvaro Morata si è così espresso ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "Non so se mancassero o meno i miei gol, l'importante era prendere i 3 punti e rimetterci nella dinamica positiva della vittoria, che dev'esserci ogni settimana qua alla Juve. Ora testa alle prossime partite, c'è anche una gara da recuperare e ce ne sono tante di qui in avanti".

VERSO IL PORTO - "Una vittoria, anche semplice, è sempre importante per riportare la fiducia e una bella atmosfera dentro lo spogliatoio. Siamo contenti di essere tornati a vincere, qua si lavora per questo".

IL RECUPERO DAL VIRUS - "Nelle ultime tre settimane non sono stato bene ma dovevo rimanere a disposizione, anche perché siamo un po' contati".

PIRLO - "Non è facile giocare ogni tre giorni con giocatori importantissimi come Dybala fuori. Ma non è una scusa. Chi non crede in noi non accenda la tv. Se vincerà qualcun altro gli faremo i complimenti alla fine, ma finché ci sarà la possibilità matematicamente moriremo sul campo e lotteremo fino alla fine!"