Alvaro Morata quest'anno sta provando a battere ogni record personale. Un inizio di campionato nel quale sta trascinando l'attacco della Juventus, a cui fa da contraltare il difficile inizio di Paulo Dybala. A fotografare l'impatto del centravanti spagnolo sulla squadra di Pirlo, e quanto alla Juve ritrovi se stesso, ecco un dato impressionante: con la rete appena segnata contro la Dinamo Kiev, Morata ha realizzato il suo record personale di gol in Champions League in una stagione! È arrivato infatti a 6, frutto della doppietta dell'andata a Kiev, di quella col Ferencvaros in Ungheria, della capocciata in extremis al ritorno con gli ungheresi... e appunto del timbro di stasera.



IL RECORD PRECEDENTE - Nella stagione 2014-2015, stagione nella quale coi suoi gol fu decisivo per arrivare fino alla finale di Berlino, persa col Barcellona, Morata aveva totalizzato 5 marcature complessive. E ora siamo a 6 alla penultima giornata della fase a gironi!