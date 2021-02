All'inizio di questa stagione, quando Dybala ha palesato subito tutti i problemi di una stagione complicata e Ronaldo è stato a "riposo forzato" causa-covid, Alvaro Morata ha portato avanti la baracca offensiva della Juve. Ma come evidenziato pure ieri, a più riprese qua da noi, non segna in campionato dal 19 dicembre e a gennaio ha subìto un (fisiologico, sia chiaro) calo di prestazioni.

Questo è quanto evidenzia Tuttosport oggi in edicola: "La paura del popolo bianconero è che Morata possa rivelarsi un’illusione, scemata nell’arco di qualche mese. Eppure l’anno scorso all’Atletico aveva segnato 12 gol in Liga, con un bottino di 16 reti stagionali, appena tre in più di quelle che ha già segnato quest’anno.

Con il ritorno della Champions League, ci si aspetta che ritorni anche il vero Morata, ma certo se non dovesse ritrovare il gol nell’arco delle prossime due settimane, sarebbe un grosso problema per Pirlo. Senza Paulo Dybala e con un Morata in vistoso calo, non può pensarci sempre Cristiano Ronaldo."