Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Copa del Rey contro il Linares, il tecnico del Barcellona Xavi ha risposto anche a una domanda su Alvaro Morata, al momento bloccato alla Juve in attesa che il club bianconero trovi sul mercato un attaccante con cui sostituirlo. Ecco il commento dell'allenatore blaugrana: "Non mi piace parlare di ipotesi, è molto meglio parlare di quei giocatori che sono qua". E poi ha aggiunto: "Né lui né Haaland sono miei giocatori".