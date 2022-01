Nove che arriva, nove che va. Per un Dusan Vlahovic pronto a sbarcare a Torino, c'è un Alvaro Morata in partenza... destinazione Barcellona. Bloccato a cavallo di capodanno in attesa di un sostituto che prima non c'era, il Barça può tornare all'attacco per lui e fargli coronare il nuovo sogno di vestire la maglia del Barcellona dopo quella di Real e Atletico Madrid. Anzi, la partenza di Alvaro può pure diventare necessaria per la Juve. Da qualche giorno in Italia è arrivato Juanma Lopez, lo storico agente di Morata: in programma non c'era ancora nessun incontro con la Juve, ma la consapevolezza di dover farsi trovare pronto da un momento all'altro, scrive il Corriere dello Sport. La Juve vuole venga garantito il risparmio di metà della quota prevista dal prestito oneroso nell'accordo con l'Atletico Madrid (quindi 5 milioni circa).