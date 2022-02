Nelle scorse settimane Morata è stato davvero vicino al ritorno nella Liga con la maglia del Barcellona. Un affare sfumato per via della ferma opposizione dell’Atletico Madrid, detentore del cartellino dello spagnolo, che non voleva rinforzare una diretta concorrente. Alvaro non è sicuro di rimanere in bianconero anche nella prossima stagione, l’arrivo di Vlahovic gli ha tolto delle certezze. Da parte sua anche la Juventus non è così sicura di riscattarlo. Non, almeno, ai 35 milioni stabiliti con i Colchoneros. Lo rivela Calciomercato.com.